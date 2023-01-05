Исследования показали, что любители молока стареют первыми

Проведенные учеными исследования позволили утверждать, что те, кто отказался от молока, дольше остается молодым, выглядит гораздо младше своих лет.

По данным Университета Бригама Янга, процент жирности молока оказывает влияние на скорость старения организма.

Употребление жирного и средней жирности молока негативно влияет на состояние теломеров, укорачивая их длину.

В исследовании участвовало более 6000 испытуемых. В результате ученые пришли к выводу, что увеличение жирности молока даже на 1% провоцирует реакцию, вызывающую старение клетки тела не менее, чем на 4 года.

Причина - насыщенный молочный жир, вызывающий стресс в клетках и повреждение тканей тела.