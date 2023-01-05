Пугачева не обладает авторскими правами на композицию "Любовь похожая на сон"

Выяснилось, что исполнительница Алла Пугачева не имеет авторских прав на одну из самых популярных композиций из ее репертуара "Любовь похожая на сон". Кто хозяин?

Песня "Любовь, похожая на сон" не принадлежит Алле Пугачевой, по этой причине никаких отчислений за исполнение этой композиции она не имеет, о чем сообщает ФАН.

Выяснилось, что правами на песню обладают композитор Игорь Николаев и поэтесса Валерия Горбачева.

Шумиха по поводу того, что Пугачева, даже находясь в Израиле, продолжает зарабатывать в России, началась после того, как певица Полина Гагарина исполнила "Любовь, похожую на сон" в эфире одной из праздничных передач.