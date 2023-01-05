Майкл Джексон хотел создать мюзикл о Гарри Поттере, но Джоан Роуллинг ему отказала
2023-01-05 09:41
Автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роуллинг призналась, что покойный Майкл Джексон обращался к ней с предложением создать мюзикл по ее знаменитому произведению, но она отказала.
В интервью Опре Уинфри писательница Джоан Роуллинг поразила признанием.
Оказывается, к ней обращался ныне покойный Майкл Джексон, желая создать мюзикл о Гарри Поттере, но автор ответила музыканту категоричным отказом.
Роуллинг была убеждена, что данный мюзикл ждет провал.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Алексей Гладкий
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