Майкл Джексон хотел создать мюзикл о Гарри Поттере, но Джоан Роуллинг ему отказала

Меллинг: Украина никогда не вернет себе Крым и Донбасс

Как заявил директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине политолог Кристиан Меллинг, задача по возврату Крыма и Донбасса является для украинского руководства заведомо нереалистичной.

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