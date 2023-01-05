Майкл Джексон хотел создать мюзикл о Гарри Поттере, но Джоан Роуллинг ему отказала

APS
2023-01-05 09:41

Автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роуллинг призналась, что покойный Майкл Джексон обращался к ней с предложением создать мюзикл по ее знаменитому произведению, но она отказала.

В интервью Опре Уинфри писательница Джоан Роуллинг поразила признанием.

Оказывается, к ней обращался ныне покойный Майкл Джексон, желая создать мюзикл о Гарри Поттере, но автор ответила музыканту категоричным отказом.

Роуллинг была убеждена, что данный мюзикл ждет провал.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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