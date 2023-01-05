Бебуришвили заявил, что не будет помогать Харламову больше никогда
2023-01-05 09:57
Резидент "Comedy Club" Андрей Бебуришвили заявил, что не будет помогать Гарику Харламову больше никогда после того, как на него обрушилась волна критики, когда он заменял коллегу в качестве ведущего юмористического шоу.
Комик Андрей Бебуришвили был раскритикован в пух прах после того, что вышел на замену своего коллеги Гарика Харламова в проекте ТНТ "Comedy Club".
Артист утверждает, что данная ситуация отбила у него всякое желание помогать соведущему Павла Воли.
Бебуришвили заменил Харламова, когда тот заболел.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Алексей Гладкий
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