Бебуришвили заявил, что не будет помогать Харламову больше никогда

Резидент "Comedy Club" Андрей Бебуришвили заявил, что не будет помогать Гарику Харламову больше никогда после того, как на него обрушилась волна критики, когда он заменял коллегу в качестве ведущего юмористического шоу.

Комик Андрей Бебуришвили был раскритикован в пух прах после того, что вышел на замену своего коллеги Гарика Харламова в проекте ТНТ "Comedy Club".

Артист утверждает, что данная ситуация отбила у него всякое желание помогать соведущему Павла Воли.

Бебуришвили заменил Харламова, когда тот заболел.