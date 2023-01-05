Асмус похвасталась, как развлекается с дочкой Анастасией и возлюбленным Евдокимовым в Дубае
2023-01-05 10:29
Актриса Кристина Асмус отказалась праздновать Новый год в доме Харламова, а укатила с дочкой Настей и избранником, коллегой Ярославом Евдокимовым в Дубай.
Актриса Кристина Асмус призналась, что второй год подряд отмечает Новый год в Дубае.
Компанию знаменитости составляет ее дочь Настя и новый возлюбленный, актер Ярослав Евдокимов.
Кристина рассказала, что в Новый год был тихий уютный вечер в обществе самых близких людей, потом они катались на яхте, пели песни, наслаждались салютом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Алексей Гладкий
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