Асмус похвасталась, как развлекается с дочкой Анастасией и возлюбленным Евдокимовым в Дубае

Актриса Кристина Асмус отказалась праздновать Новый год в доме Харламова, а укатила с дочкой Настей и избранником, коллегой Ярославом Евдокимовым в Дубай.

Актриса Кристина Асмус призналась, что второй год подряд отмечает Новый год в Дубае.

Компанию знаменитости составляет ее дочь Настя и новый возлюбленный, актер Ярослав Евдокимов.

Кристина рассказала, что в Новый год был тихий уютный вечер в обществе самых близких людей, потом они катались на яхте, пели песни, наслаждались салютом.