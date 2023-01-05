Пригожин: первая группа экс-заключённых покидает зону СВО, с них сняты все судимости
Российский предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что первая группа экс-заключённых, служивших в «Вагнере», покидает зону СВО, с них сняты все судимости.
5 января руководитель группы «Вагнера» Евгений Пригожин в своём официальном пресс-релизе сообщил о том, что у 20 бывших заключенных, которые принимали участие в специальной военной операции России на Украине, завершился полугодовой контракт, них сняты все судимости.
Пригожин отметил факт того, что время службы экс-заключённые получали зарплату, а раненным выплачивалась компенсация.
Сообщается, что часть из помилованных вернётся на фронт, где продолжит защищать мирных жителей республик Донбасса, а часть поедет домой.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Алексей Гладкий
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