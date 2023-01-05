Экс-участник Ласкового мая объяснил, в чем заключается проклятие группы
Экс-участник легендарного "Ласкового мая" Сергей Серков решил пролить свет на проклятие, которое преследует членов музыкального коллектива.
В 2022 году из жизни ушли сразу 3 человека, которые непосредственно участвовали в становлении группы "Ласковый май".
В июне прошлого года скончался главный солист музыкального коллектива Юрий Шатунов, в октябре месяце не стало клавишника Михаила Афанасьева, а в начале ноября ушел в мир иной композитор Сергей Кузнецов, написавший множество хитов для группы.
Экс-участник "Ласкового мая" Сергей Серков, который был в первом составе группы, а также стал ее солистом с 2007 года, убежден, что никакого проклятия не существует, а у каждого человека своя судьба, которая и забрала ныне покойных музыкантов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Алексей Гладкий
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