Habertürk: один человек погиб из-за столкновения студенческого автобуса и автомобиля в Турции
2023-01-05 10:56
В результате столкновения студенческого автобуса и автомобиля на юге Турции один человек погиб, ещё 12 получили ранения.
В четверг, 5 января 2022 года, турецкая газета Habertürk сообщила о том, что на шоссе, соединяющем города Газиантеп и Килис на юге Турции, произошло столкновение студенческого автобуса и автомобили.
В результате данного дорожно-транспортного происшествия скончался один человек, ещё 12 получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Алексей Гладкий
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