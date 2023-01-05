Habertürk: один человек погиб из-за столкновения студенческого автобуса и автомобиля в Турции

В результате столкновения студенческого автобуса и автомобиля на юге Турции один человек погиб, ещё 12 получили ранения.

В четверг, 5 января 2022 года, турецкая газета Habertürk сообщила о том, что на шоссе, соединяющем города Газиантеп и Килис на юге Турции, произошло столкновение студенческого автобуса и автомобили.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия скончался один человек, ещё 12 получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.