Пленённый украинский солдат Николай Пономаренко назвал президента Украины Владимира Зеленского марионеткой.

5 января информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что взятый в плен российскими военными боец Вооружённых сил Украины Николай Пономаренко назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «марионеткой» и «шавкой», отметив его актёрский талант.

Пономаренко также заявил, что за время сражений в рамках специальной военной операции России на Украине никогда не видел командование украинской армии на передовой.