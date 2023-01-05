«РИА Новости»: пленный солдат ВСУ назвал Зеленского марионеткой
Пленённый украинский солдат Николай Пономаренко назвал президента Украины Владимира Зеленского марионеткой.
5 января информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что взятый в плен российскими военными боец Вооружённых сил Украины Николай Пономаренко назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «марионеткой» и «шавкой», отметив его актёрский талант.
Пономаренко также заявил, что за время сражений в рамках специальной военной операции России на Украине никогда не видел командование украинской армии на передовой.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Алексей Гладкий
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