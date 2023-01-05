Лазарев заявил, что Кудрявцева высосала из него всю жизнь
Вечные соведущие и бывшие возлюбленные Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев обменялись "любезностями" в соцсетях.
После Нового года исполнитель Сергей Лазарев и ведущая ТВ Лера Кудрявцева решили пошутить друг над другом, дав возможность своим фанатам посмеяться.
Лера сделала запись в соцсетях, показав снимки с различных премий, которые она вела с певцом вместе: "20 лет терплю тебя. Как же быстро летит время! Сколько всего было, сколько еще будет".
Лазарев тянуть с ответом не стал, написав в комментариях, что Кудрявцева "высосала из него лучшие годы его жизни".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Алексей Гладкий
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