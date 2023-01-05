Пленный боец ВСУ Семенчук: командиры кинули солдат на передовой, «как мясо»

Пленный боец ВСУ Богдан Семенчук заявил, что командиры кинули солдат из его подразделения на передовой, «как мясо».

5 января информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на пленённого украинского бойца Богдана Семенчука, сообщило о том, что командование 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооружённых сил Украины кинуло солдат данного подразделения на передовой, «как мясо».

Семенчук рассказал, что его бригада отстреливалась во время штурма, но приняла решение сдаться.

Украинской военнопленный отметил, что во время штурма получил ранение, а служащие армии России оказали ему всю необходимую первую медицинскую помощь.