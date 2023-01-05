Пресняков рассказал, как подрался с Паниным и победил его

Причиной ссоры стало высказывание Никиты Преснякова о слабых боях Алексея Панина с Никитой Джигурдой.

Высказывание Никиты Преснякова о том, что актер Алексей Панин показал себя слабаком в боях с Никитой Джигурдой, возмутило Панина, и тот вызвал Преснякова "на дуэль".

Знаменитости разрешили спор на ринге, о чем сообщает "SM.News".

Пресняков легко победил в поединке, оказавшись более сильным и ловким. Панин оказался в нокауте уже после 2-ого раунда.

Никита признался, что не ожидал, что так быстро одолеет соперника, ведь это был его первый бой.