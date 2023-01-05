Червяков: Беларусь на 80% компенсировала потери экспорта из-за санкций Запада
Министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил, государству удалось на 80% компенсировать потери экспорта, возникших из-за санкций Запада.
5 января глава Министерства экономики Республики Беларусь Александр Червяков в интервью издательскому дому «Беларусь сегодня» рассказал о том, как введённые западными странами санкционные ограничения отразили на уровне экспорта в стране.
Червяков утверждает, что на сегодняшний день правительству удалось более чем на 80% в целом по экономике компенсировать потери экспорта на рынках недружественных стран.
Помимо прочего, что по продовольствию, текстилю, цементу, машинам и оборудованию, средствам наземного транспорта и другим позициям Беларусь смогла нарастить поставки, невзирая на действие санкций.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Алексей Гладкий
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