Левкин рассказал, как его приворожила солистка группы Hi-Fi Олешко

Экс-солист группы "На-на" Владимир Левкин вспомнил, как его приворожила солистка группы "Hi-Fi" Оксана Олешко, обобрала и бросила.

Владимир Левкин натерпелся от своей бывшей возлюбленной и коллеги по сцене Оксаны Олешко. Экс-коллеги Владимира по "На-На" считают, что появление этой женщины в жизни певца отразилось на нем негативно.

Ради любимой музыкант пошел на большие жертвы, но остался после ни с чем.

Экс-директор группы уверяет,что Олешко подпаивала Левкина снадобьями, так как тот ходил как заколдованный.

Продюсер Бари Алибасова утверждает, что Оксана оставила Владимира без денег.

Алибасов даже успокаивал Левкина, так как тот рыдал, когда его покинула Олешко.