В Ватикане началась церемония похорон почётного Папы Римского Бенедикта XVI
На площади Святого Петра в Ватикане началась церемония похорон почётного Папы Римского Бенедикта XVI, ушедшего из жизни 31 декабря в возрасте 95 лет.
5 января международное агентство новостей Reuters сообщило о том, что под звон колоколов 12 гробоносцев вынесли деревянный гроб почётного Папы Римского Бенедикта XVI из базилики и поставили его перед тысячами верующих, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане на церемонию его похорон.
Отмечается, что восьмидесятишестилетний папа Франциск прибыл на площадь в инвалидной коляске, чтобы возглавить службу.
Помимо прочего, на церемонию похорон Бенедикта XVI прибыло духовенство со всего мира и несколько глав государств.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
Алексей Гладкий
Володин: если ФРГ конфискует активы России, то Россия сделает то же самое с активами ФРГ
Руководитель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что планируемое изъятие Германией принадлежащих России активов для последующей передачи их Украине станет началом процесса игнорирования международного права другими странами.Подробнее...