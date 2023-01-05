На площади Святого Петра в Ватикане началась церемония похорон почётного Папы Римского Бенедикта XVI, ушедшего из жизни 31 декабря в возрасте 95 лет.

5 января международное агентство новостей Reuters сообщило о том, что под звон колоколов 12 гробоносцев вынесли деревянный гроб почётного Папы Римского Бенедикта XVI из базилики и поставили его перед тысячами верующих, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане на церемонию его похорон.

Отмечается, что восьмидесятишестилетний папа Франциск прибыл на площадь в инвалидной коляске, чтобы возглавить службу.

Помимо прочего, на церемонию похорон Бенедикта XVI прибыло духовенство со всего мира и несколько глав государств.