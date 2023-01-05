Варнава вышла на связь с короткой стрижкой

Звезда "Comedy Woman" Екатерина Варнава вышла на связь с поклонниками, продемонстрировав стрижку под мальчика. Куда делись длинные локоны артистки?

Екатерина Варнава сумела поразить своих фанатов внезапным изменением образа.

Юмористка показала фолловерам свою короткую стрижку. Оказалось, что актриса не собиралась обрезать длинные локоны, а это просто парик.

Кроме прически на звезде сцены и экрана была непривычная одежда: синий халат, белая рубаха под ним и широкие брюки.