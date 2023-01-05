Кошка Тейлор Свифт заработала 100 000 000 долларов, снимаясь в рекламе и клипах

Питомец 33-летней исполнительницы Тейлор Свифт - звезда шоу-бизнеса. Кошка активно снимается в рекламе и музыкальных клипах.

Шотландская вислоухая кошка Оливия Бенсон, снимаясь вместе со своей хозяйкой певицей Тейлор Свифт в музыкальных клипах, заработала целое состояние.

С состоянием 97 000 000 долларов Оливия заняла третье место в рейтинге самых богатых животных мира.

Домашний питомец создал собственную линию товаров, появившись в такой рекламе, как "Diet Coke" и "Ned Sneakers".