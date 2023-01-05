Власти запретили факельное шествие ультраправых в субботу в Париже

В этот четверг, 5 января, штаб-квартира парижской полиции объявила о запрете по указанию главы МВД Жеральда Дарманина факельного шествия, запланированного на эту субботу ультраправым движением.

В пресс-релизе штаба полиции пояснили, что «в нынешних условиях из-за сильного риска нарушения общественного порядка и, кроме того, значительной мобилизации сил полиции в тот день на несколько мероприятий безопасность участников марша и местных жителей не могли быть полностью обеспечены».

В субботу в Париже пройдет нескольких шествий «желтых жилетов», сообщили в полиции.

Правительство 10 января должно представить свою пенсионную реформу, что встречает сильное сопротивление со стороны профсоюзов и левых.