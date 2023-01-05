В Германии недобор кандидатов на службу в полицию, минимальный рост для кандидатов снизили до 1,63 метра

Земля Северный Рейн-Вестфалия не выполнила добровольную цель в 3000 кандидатов в полицию в 2022 году.

Как видно из документов бюджетной комиссии, в новом году было принято на работу всего 2670 кандидатов. Хотя это на 70 человек больше, чем первоначально планировалось, впоследствии бюджетные средства были выделены еще на 400 кандидатов.

В коалиционном соглашении правительства было оговорено, что каждый год будет наниматься 3000 новых полицейских. Хотя процесс подачи заявки на 2022 год фактически уже состоялся, цель должна была быть реализована.

Депутат Ральф Витцель раскритиковал ситуацию: «Вакансии все больше ставят под угрозу способность государства действовать в основных областях и, следовательно, также в вопросах правосудия».

Витцель призвал правительство сделать государственную службу более привлекательной.

Любопытно, что МВД Германии пересмотрела ценз подбора на службу в полицию, так минимальный рост кандидатов снижен до 1,63 метра, чтобы расширить круг подходящих заявителей.