Политики в ФПГ заявили, что Франция вновь берет на себя роль Германии в помощи Украине

После решения Франции поставить на Украину легкие боевые танки СвДП призвала канцлера Олафа Шольца изменить курс.

Шольц больше не может отказываться от поставок вооружений с немецкой стороны, заявила в четверг утром информационному агентству AFP в Берлине эксперт по вопросам обороны СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

«Аргумент, постоянно выдвигаемый Федеральной канцелярией, что Германия не должна действовать в одиночку, абсолютно устарел», — сказал председатель комитета по обороне.

«Франция снова берет на себя роль, ожидаемую от Германии, и идет впереди», — заявила Штрак-Циммерманн: «В духе франко-германской дружбы канцлер должен, наконец, распознать знамения времени и последовать их примеру — теперь мяч в Берлине».

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне вечером в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что Париж поставит в Киев «легкие боевые танки» французского производства AMX-10 RC.