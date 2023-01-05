Политики в ФПГ заявили, что Франция вновь берет на себя роль Германии в помощи Украине
После решения Франции поставить на Украину легкие боевые танки СвДП призвала канцлера Олафа Шольца изменить курс.
Шольц больше не может отказываться от поставок вооружений с немецкой стороны, заявила в четверг утром информационному агентству AFP в Берлине эксперт по вопросам обороны СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.
«Аргумент, постоянно выдвигаемый Федеральной канцелярией, что Германия не должна действовать в одиночку, абсолютно устарел», — сказал председатель комитета по обороне.
«Франция снова берет на себя роль, ожидаемую от Германии, и идет впереди», — заявила Штрак-Циммерманн: «В духе франко-германской дружбы канцлер должен, наконец, распознать знамения времени и последовать их примеру — теперь мяч в Берлине».
Президент Франции Эммануэль Макрон накануне вечером в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что Париж поставит в Киев «легкие боевые танки» французского производства AMX-10 RC.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Наталья
Васильев рассказал, что женился на франуженке Анн, чтобы очутиться во Франции, где находилась его любимая Маша
Историк моды Александр Васильев признался, что вынужден был жениться на француженке Анн, так как это был единственный способ покинуть СССР. Во Францию уехала художница Маша, в которую был влюблен Александр.Подробнее...
-