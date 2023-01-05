Королева готова была простить Николаеву измену
Спустя много лет певица Наташа Королева призналась, что причиной их развода с композитором Игорем Николаевым была его измена.
Исполнители Наташа Королева и Игорь Николаев состояли в браке 10 лет пока не развелись в 2001 году.
Королева призналась в студии "Сегодня вечером", что развод ей дался очень тяжело.
Причиной расставания оказалась измена Николаева, а исполнительница уже готова была простить мужу предательство, но ее отговорили.
Оказывается, Королева обращалась к астрологу в тот момент, которая посоветовала не прощать супруга, так как будущего у этих отношений не было.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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