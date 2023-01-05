Королева готова была простить Николаеву измену

Спустя много лет певица Наташа Королева призналась, что причиной их развода с композитором Игорем Николаевым была его измена.

Исполнители Наташа Королева и Игорь Николаев состояли в браке 10 лет пока не развелись в 2001 году.

Королева призналась в студии "Сегодня вечером", что развод ей дался очень тяжело.

Причиной расставания оказалась измена Николаева, а исполнительница уже готова была простить мужу предательство, но ее отговорили.

Оказывается, Королева обращалась к астрологу в тот момент, которая посоветовала не прощать супруга, так как будущего у этих отношений не было.