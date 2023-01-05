Правительство Германии выдает субсидии на покупку систем эко-отопления и солнечных батарей

Для фотоэлектрических систем на балконе и систем отопления на основе возобновляемых источников энергии жители Гамбурга смогут использовать субсидии от государства.

Заявки в рамках программы финансирования «Защита климата для граждан» можно подавать онлайн с 16 января, сообщило в четверг Министерство окружающей среды.

Соответственно за фотовольтаику на балконе субсидия составляет до 200 евро. Для систем отопления максимум составляет 2000 евро для тепловых насосов, до 900 евро для систем с солнечными коллекторами и систем отопления на биомассе и 500 евро для подключения к сети отопления. Допускается погашение не более 50 процентов от общей суммы расходов. Программа продлится до конца 2026 года.

«Этой программой мы поддерживаем всех, кто хочет внести свой вклад в преодоление климатического и энергетического кризиса», — пояснил министр по защите климата Тобиас Гольдшмидт: «Защита климата, энергонезависимость и заметное облегчение для частных домовладений — программа защиты климата для граждан приносит тройной дивиденд».

Арендаторы должны получить согласие арендодателя на установку фотоэлектрической балконной системы до подачи заявки на госпомощь.