Правительство Германии выдает субсидии на покупку систем эко-отопления и солнечных батарей
Для фотоэлектрических систем на балконе и систем отопления на основе возобновляемых источников энергии жители Гамбурга смогут использовать субсидии от государства.
Заявки в рамках программы финансирования «Защита климата для граждан» можно подавать онлайн с 16 января, сообщило в четверг Министерство окружающей среды.
Соответственно за фотовольтаику на балконе субсидия составляет до 200 евро. Для систем отопления максимум составляет 2000 евро для тепловых насосов, до 900 евро для систем с солнечными коллекторами и систем отопления на биомассе и 500 евро для подключения к сети отопления. Допускается погашение не более 50 процентов от общей суммы расходов. Программа продлится до конца 2026 года.
«Этой программой мы поддерживаем всех, кто хочет внести свой вклад в преодоление климатического и энергетического кризиса», — пояснил министр по защите климата Тобиас Гольдшмидт: «Защита климата, энергонезависимость и заметное облегчение для частных домовладений — программа защиты климата для граждан приносит тройной дивиденд».
Арендаторы должны получить согласие арендодателя на установку фотоэлектрической балконной системы до подачи заявки на госпомощь.
Опубликовано: Тарас Медведев
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