Пригожин: первая группа бывших заключённых закончила контракт с «Вагнером»
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что некоторые экс-заключённые завершили свой контракт с организацией.
5 января основатель военного подразделения "Группа Вагнера" Евгений Пригожин посетил пункт дислокации своих подчинённых, которые стали участниками спецоперации после вербовки в ЧВК на территории тюрьмы.
По данным Пригожина, бывшие заключённые, которые закончили полугодовой контракт в составе "Wagner Group", возвращаются на родину, а их судимости аннулированы.
При этом Евгений Пригожин заверил, что правоохранители будут относиться с уважением к ветеранам СВО невзирая на наличие у них судимостей в прошлом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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