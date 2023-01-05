Пригожин: первая группа бывших заключённых закончила контракт с «Вагнером»

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что некоторые экс-заключённые завершили свой контракт с организацией.

5 января основатель военного подразделения "Группа Вагнера" Евгений Пригожин посетил пункт дислокации своих подчинённых, которые стали участниками спецоперации после вербовки в ЧВК на территории тюрьмы.

По данным Пригожина, бывшие заключённые, которые закончили полугодовой контракт в составе "Wagner Group", возвращаются на родину, а их судимости аннулированы.

При этом Евгений Пригожин заверил, что правоохранители будут относиться с уважением к ветеранам СВО невзирая на наличие у них судимостей в прошлом.