Советская картина Иван Васильевич меняет профессию стала самой популярной в 2022 году
Показ картины "Иван Васильевич меняет профессию" на канале "Россия-1" 31 декабря сделал ее самой популярной в 2022 году.
Показ популярного в СССР фильма "Иван Васильевич меняет профессию", который прошел в последний день прошлого года на телеканале "Россия 1", сделал киношедевр самым популярным художественным фильмом 2022 года, о чем информирует "РИА Новости".
Оказывается, просмотров у этой картины больше, чем у любых других, среди зрителей старше 4 лет.
Среди новых фильмов, вышедших в эфир в 2022 году, самым рейтинговым стал блокбастер "Последний богатырь. Корень зла", который транслировали на "России-1" уже 1 января.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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