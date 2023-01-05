Советская картина Иван Васильевич меняет профессию стала самой популярной в 2022 году

Показ картины "Иван Васильевич меняет профессию" на канале "Россия-1" 31 декабря сделал ее самой популярной в 2022 году.

Показ популярного в СССР фильма "Иван Васильевич меняет профессию", который прошел в последний день прошлого года на телеканале "Россия 1", сделал киношедевр самым популярным художественным фильмом 2022 года, о чем информирует "РИА Новости".

Оказывается, просмотров у этой картины больше, чем у любых других, среди зрителей старше 4 лет.

Среди новых фильмов, вышедших в эфир в 2022 году, самым рейтинговым стал блокбастер "Последний богатырь. Корень зла", который транслировали на "России-1" уже 1 января.