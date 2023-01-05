Армия России в ходе наступления уничтожила до 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что солдаты армии России в ходе наступления уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении.
В четверг, 5 января 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации во время брифинга рассказал о ситуации на Донецком направлении.
Конашенков заявил, что на данном участке фронта российские войска в ходе активных наступательных действий нанесли огневое поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины.
Генерал-лейтенант уточнил, что за прошедшие сутки спецоперации российскими войсками на Донецком направлении уничтожено 40 единиц живой силы, 2 бронетранспортера и 3 пикапа противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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