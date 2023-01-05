Бабкина назвала свой любимый новогодний фильм

Исполнительница народных песен Надежда Бабкина рассказала, какой фильм новогодней тематики у нее самый любимый. Им оказалась не "Ирония судьбы".

В интервью "PopCornNews" Надежда Бабкина назвала новогодний фильм № 1 для нее.

Интересно, что современные "Елки" вообще не вошли в этот список.

Здесь, конечно, есть и "Ирония судьбы", и "Зигзаг удачи", и "Чародеи", но на первом месте оказалась картина "Карнавальная ночь" в главной роли с Людмилой Гурченко.