Бабкина назвала свой любимый новогодний фильм
2023-01-05 14:55
Исполнительница народных песен Надежда Бабкина рассказала, какой фильм новогодней тематики у нее самый любимый. Им оказалась не "Ирония судьбы".
В интервью "PopCornNews" Надежда Бабкина назвала новогодний фильм № 1 для нее.
Интересно, что современные "Елки" вообще не вошли в этот список.
Здесь, конечно, есть и "Ирония судьбы", и "Зигзаг удачи", и "Чародеи", но на первом месте оказалась картина "Карнавальная ночь" в главной роли с Людмилой Гурченко.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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