Российские войска сбили самолёты Су-24 и Су-25 ВВС Украины в ДНР

APS
2023-01-05 14:56

В Минобороны России сообщили, что российские войска сбили украинские самолёты Су-24 и Су-25 на территории ДНР.

5 января генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России сообщил о том, что истребительной авиацией российских воздушно-космических сил сбит украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 в районе городе Ерасногоровка ДНР.

Помимо прочего, силами противовоздушной обороны России уничтожен штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в окрестностях села Победа Донецкой Народной Республики.

Конашенков отметил, что с начала специальной военной операции по защите Донбасса служащими Вооружённых сил Российской Федерации ликвидировано 359 самолётов украинской стороны.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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