Российские войска сбили самолёты Су-24 и Су-25 ВВС Украины в ДНР
В Минобороны России сообщили, что российские войска сбили украинские самолёты Су-24 и Су-25 на территории ДНР.
5 января генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России сообщил о том, что истребительной авиацией российских воздушно-космических сил сбит украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 в районе городе Ерасногоровка ДНР.
Помимо прочего, силами противовоздушной обороны России уничтожен штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в окрестностях села Победа Донецкой Народной Республики.
Конашенков отметил, что с начала специальной военной операции по защите Донбасса служащими Вооружённых сил Российской Федерации ликвидировано 359 самолётов украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
Наталья
Васильев рассказал, что женился на франуженке Анн, чтобы очутиться во Франции, где находилась его любимая Маша
Историк моды Александр Васильев признался, что вынужден был жениться на француженке Анн, так как это был единственный способ покинуть СССР. Во Францию уехала художница Маша, в которую был влюблен Александр.Подробнее...
-