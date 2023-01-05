Путин назвал Эрдогану условие для начала переговоров между РФ и Украиной

Президент России Владимир Путин сообщил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану о готовности Москвы к переговорам с Киевом.

Днём четверга состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, в рамках которого президент Турции призвал российского коллегу в одностороннем порядке прекратить боевые действия в Украине, тем самым создав предпосылки к мирным переговорам между Москвой и Киевом.

В ответ на слова Эрдогана Путин сообщил, что Россия остаётся открытым к переговорам с украинской стороной, если киевская администрация начнёт уважать нынешние территориальные реалии и требования, выдвигаемые Кремлём ранее.