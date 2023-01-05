Собчак выступила в защиту Газманова и Меладзе, которые угодили в скандал в Дубае

Ведущая Ксения Собчак защитила исполнителей Валерия Меладзе и Олега Газманова, которые угодили в скандал в ОАЭ.

Мимо скандала с участием известных артистов не смогла пройти ведущая, блогер и журналистка Ксения Собчак.

В своем Телеграм-канале "Кровавая Барыня" звездная блондинка поделилась мнением по поводу обеих ситуаций, заступившись за музыкантов и требуя, чтобы их оставили в покое.

Собчак возмутилась критике артистов, отмечая, что позицию Газманова знают все в РФ, но он был в гостях, а по этой причине вел себя скромно.