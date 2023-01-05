Васильев рассказал, что женился на франуженке Анн, чтобы очутиться во Франции, где находилась его любимая Маша

Историк моды Александр Васильев признался, что вынужден был жениться на француженке Анн, так как это был единственный способ покинуть СССР. Во Францию уехала художница Маша, в которую был влюблен Александр.

Личная жизнь стилиста Александра Васильева обрастает слухами, а сам историк моды решил поговорить с поклонниками на чистоту в рамках Телеграм-канала "Неизвестный Париж с Игорем Франком".

Оказывается, будучи юношей, Александр влюбился в художницу Машу, которая уехала в Париж.