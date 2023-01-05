Васильев рассказал, что женился на франуженке Анн, чтобы очутиться во Франции, где находилась его любимая Маша
2023-01-05 15:22
Историк моды Александр Васильев признался, что вынужден был жениться на француженке Анн, так как это был единственный способ покинуть СССР. Во Францию уехала художница Маша, в которую был влюблен Александр.
Личная жизнь стилиста Александра Васильева обрастает слухами, а сам историк моды решил поговорить с поклонниками на чистоту в рамках Телеграм-канала "Неизвестный Париж с Игорем Франком".
Оказывается, будучи юношей, Александр влюбился в художницу Машу, которая уехала в Париж.
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Чтобы воссоединиться с любимой, Васильев женился на француженке, дочери председателя трибунала Анн.
Опубликовано: Наталья Гончарова