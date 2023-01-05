ВКС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ на Донбассе

Издание "РИА Новости" уведомляет, что российская авиация атаковала позиции украинских войск на Сватовском направлении.

Военные корреспонденты агентства "РИА Новости" взяли интервью с командиром роты боевых машин "Терминатор" армии России, который прибыл в зону спецоперации с Западного военного округа РФ. По словам опрошенного, на Сватовском направлении СВО идут активные бои с целью прорвать оборону противника.

Также командир роты "Терминаторов" сообщил, что сегодня военно-космические силы России нанесли массированный ракетный удар по позициям украинских войск на Сватовском участке фрона с целью улучшения условий собственной наступательной операции в регионе.