Маликов признался, что младшего сына Марка родила суррогатная мать
2023-01-05 15:39
Певец Дмитрий Маликов опубликовал в Сети уютный снимок со всеми близкими ему людьми. Больше всех комплиментов от поклонников досталось младшему сыну певца Марку, которого родила суррогатная мать.
Певец Дмитрий Маликов разместил в соцсетях семейный снимок у наряженной елочки. Здесь собрались все близкие родственники музыканта, от родителей до детей.
Шире всех на фото улыбается младший наследник артиста Марк, который сидит на коленях дедушки и держит маму за руку.
Известно, что мальчика родила суррогатная мать.
Опубликовано: Наталья Гончарова