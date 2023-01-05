Маликов признался, что младшего сына Марка родила суррогатная мать

Певец Дмитрий Маликов опубликовал в Сети уютный снимок со всеми близкими ему людьми. Больше всех комплиментов от поклонников досталось младшему сыну певца Марку, которого родила суррогатная мать.

Певец Дмитрий Маликов разместил в соцсетях семейный снимок у наряженной елочки. Здесь собрались все близкие родственники музыканта, от родителей до детей.

Шире всех на фото улыбается младший наследник артиста Марк, который сидит на коленях дедушки и держит маму за руку.

Известно, что мальчика родила суррогатная мать.