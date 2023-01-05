В иракском Курдистане похоронили курда убитого в Париже

Похороны курда, убитого вместе с двумя другими соотечественниками в декабре прошлого года в Париже, состоялись в этот четверг, 5 января, в иракском Курдистане.

Церемония с политическим акцентом была организованна РПК, партии, которую Анкара и Европейский союз считают террористической.

Останки Эмине Кара, турецкого курда, близкого к сепаратистам Рабочей партии Курдистана (РПК), прибыли на рассвете самолетом в Сулейманию, второй город автономной области на севере Ирака.

Гроб был перевезен в мечеть Хадж Сур, где его завернули в флаг политического крыла РПК, у которого есть тыловые базы в иракском Курдистане, регулярно подвергающиеся рейдам турецкой армии.

В толпе у мечети родственники Эмине Кара скандировали лозунги, восхваляющие «мученика Эвина Гойи», таким был позывной борца за курдское дело.

Некоторые размахивали флагами с портретом Абдуллы Оджалана, исторического лидера РПК, находящегося в заключении в Турции.