Пригожин заявил, что праздновать Новый год за границей скучно

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин утверждает, что нет лучше встречи Нового года, чем в заснеженной Москве. Все попытки отметить зимний праздник в теплых краях показались ему скучными.

Москва, снежок, елки, Красная площадь, традиционные новогодние съемки - все то, что хочет видеть в период новогодних торжеств музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Все это возможно, когда дети маленькие. Продюсер мечтает отметить главный праздник года.

Знаменитость утверждает, что он с семейством пробовал встречать Новый год и за рубежом, в теплых странах, но этот эксперимент показался ему скучным.