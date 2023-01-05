Британское правительство отказалось от приватизации Channel 4

Британское правительство заявило в четверг, что отказывается от своего плана по приватизации телеканала Channel 4, который играет важную роль в аудиовизуальном творчестве Великобритании.

Channel 4 принадлежит государству с момента его запуска в 1982 году, но получает финансирование за счет рекламы.

Он должен реинвестировать свою прибыль в творчество, и за его судьбой в течение нескольких месяцев активно следили в культурных кругах страны.

«Channel 4 — это британская история успеха и опора нашей развивающейся творческой индустрии. Изучив экономическое обоснование и проконсультировавшись с соответствующими секторами, я решила, что Channel 4 не следует продавать», — заявила в четверг министр культуры Великобритании Мишель Донелан.

В апреле прошлого года ее предшественница в правительстве Бориса Джонсона Надин Доррис объявила о своем намерении приватизировать канал, объяснив это тем, что хочет помочь ему «конкурировать» с гигантами потокового вещания.

