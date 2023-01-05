Washington Post: США отказались отправлять танки Abrams в Украину

Газета The Washington Post утверждает, что Вашингтон не станет поставлять Киеву собственные танки Abrams.

Журналисты газеты Washington Post со ссылкой на информатора в Белом доме уведомляют, что Пентагон принял решение не отправлять американские танки Abrams в Украину, поскольку они весят 55 тонн, что затрудняет их отправку в другие страны.

Также в WP подчеркнули, что причиной нежелания Вашингтона отправлять "Абрамсы" украинским войскам является турбинный двигатель данной машины, который потребляет много топлива. Кроме того, танки Abrams часто становятся неисправны и нуждаются в систематическом дорогостояююем ремонте.