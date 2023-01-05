Москва готова к диалогу с Украиной при условии, что она примет «новые территориальные реалии», заявил Путин

Россия открыта для диалога с Украиной при условии, что последняя примет «новые территориальные реалии», созданные в ходе СВО на Донбассе, заявил президент Владимир Путин в четверг, 5 января.

В телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, призвавшим к перемирию на Украине, Владимир Путин повторил, что «Россия открыта к серьезному диалогу — при условии, что власти в Киеве выполнят известные и неоднократно высказываемые требования и примут к сведению с учетом новых территориальных реалий».

Президент Турции Эрдоган, как отмечалось, во время разговора с российским коллегой призвал РФ к одностороннему прекращению стрельбы в зоне СВО.