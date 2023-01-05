Fox News: Байден напугал американцев сравнением США с заплаткой на джинсах

Телеканал Fox News рассказал о реакции американских граждан на новое заявление Джо Байдена.

5 января Джо Байден публично заявил, что люди не должны рассматривать Соединённые Штаты и другие государства мира в качестве "заплатки на джинсах". При этом Байден отметил, что ранее слышал данную фразу от своего соседа.

Англоязычные пользователи мессенджера Twitter массово признаются, что испытывают существенные трудности с пониманием этой цитаты Джо Байдена, которая даже после длительного обдумывания кажется лишённой смысла. Некоторые из комментаторов Twitter отметили, что подобные слова Байдена имеют смысл лишь в том случае, если "у вас каша в голове".