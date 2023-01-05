Прокурдская партия ДПН лишилась субсидий в Турции

Конституционный суд Турции принял решение в четверг (5 января) временно лишить третью партию страны, прокурдскую ДПН, государственных субсидий.

Обвиняемая властями в связях с «терроризмом» Народно-демократическая партия (ДПН) также находится под угрозой закрытия менее чем за полгода до президентских и парламентских выборов.

Решение на этот счет может быть принято во вторник, 10 января.

По данным частного турецкого канала НТВ, в этом году ДПН обещали государственную помощь в размере 539 миллионов турецких лир (28,7 миллиона долларов), треть из которых должна была поступить к 10 января.

Как сообщают турецкие СМИ, решение о лишении ДПН государственных субсидий было принято 8 голосами против 7.