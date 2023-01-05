Прокурдская партия ДПН лишилась субсидий в Турции
2023-01-05 15:57
Конституционный суд Турции принял решение в четверг (5 января) временно лишить третью партию страны, прокурдскую ДПН, государственных субсидий.
Обвиняемая властями в связях с «терроризмом» Народно-демократическая партия (ДПН) также находится под угрозой закрытия менее чем за полгода до президентских и парламентских выборов.
Решение на этот счет может быть принято во вторник, 10 января.
По данным частного турецкого канала НТВ, в этом году ДПН обещали государственную помощь в размере 539 миллионов турецких лир (28,7 миллиона долларов), треть из которых должна была поступить к 10 января.
Как сообщают турецкие СМИ, решение о лишении ДПН государственных субсидий было принято 8 голосами против 7.
Опубликовано: Тарас Медведев