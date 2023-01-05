Лолита включила требование в райдер, которое пугает

Певица Лолита Милявская поразила поклонников одним из правил в своем райдере.

Оказывается, исполнительница Лолита Милявская, которая много лет выступает на сцене, каждый раз волнуется перед выступлением.

Знаменитость нашла выход справиться с тревогой.

Для этого певица включила в райдер одно требование - ни с кем не общаться перед концертом. В это время вход за кулисы закрыт, к артистке не имеет права обращаться ни один человек.

Лолита запирается в гримерке, а после выступления также спешит домой, где сможет восстановиться.