В парке развлечений в Дании разобрали американские горки после гибели подростка

После гибели подростка в результате несчастного случая на американских горках в Орхусе, Дания, парк развлечений Tivoli Friheden получил от полиции зеленый свет на демонтаж аттракциона.

Демонтаж должен начаться на следующей неделе, сообщил директор парка развлечений Хенрик Рагборг Олесен агентству печати Германии в четверг.

Американские горки «Кобра» длиной около 400 метров оставались в парке после июльской аварии, во время которой сошел с рельсов последний вагончик.

В результате ЧП погибла 14-летняя девочка из Копенгагена и пострадал ее 13-летний брат.