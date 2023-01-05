Антонов изменился до неузнаваемости из-за тяжелой болезни

Известный музыкант Юрий Антонов мучается от болей в ногах. Он уже перенес несколько операций, но здоровье его все равно подводит. Певец сильно осунулся и изменился так, что его трудно узнать.

Юрий Антонов вызвал беспокойство у своих фанатов, увидевших последние фото музыканта.

Исполнитель очень осунулся, у него появились нездоровые мешки под глазами.

Дело в том, что у знаменитости проблемы с ногами. Неудачно оступившись на концерте, у него случился разрыв мениска.

Операции, которые сделали исполнителю, до конца не решили проблему.