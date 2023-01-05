Хабек обещает дальнейшие поставки оружия на Украину

После того, как Франция пообещала предоставить Украине разведывательные танки, Германия стремится внести свой вклад в этом направлении военной помощи.

«Мы не прекратим поставки оружия в Украину», — заявил в четверг вице-канцлер Роберт Хабек на экономической конференции в Осло.

Ссылаясь на решение Франции и соображения правительства США о поставках бронетранспортеров, министр экономики добавил: «Мы всегда будем адаптировать наши поставки к требованиям поля боя».

Ранее глава Минобороны Германии отметила, что возможны поставки на Украину бронетранспортёров Puma. Но только после их окончательных испытаний.