Минск и Москва проведут совместные летно-тактические учения и продолжат наращивать группировку войск СГ
Минобороны Беларуси заявило о подготовке совместных с российской стороной летно-тактических учениях.
Учения направлены на «повышение уровня боеподготовки авиационных подразделений», говорится в сообщении ведомства.
Также Минобороны Беларуси сообщает о дальнейшем увеличении совместной группировки Союзного государства, которая изначально планировалась в 30 000 военнослужащих.
«В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации», говорится в сообщении белорусских военных.
В результате расширения группировки войск НАТО в странах-членах Восточной Европы и увеличения контингента у границ Союзного государства, Беларусь и Россия принимают адекватные меры.
Опубликовано: Тарас Медведев