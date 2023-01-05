ZDF: оппозиция Берлина призвала Евросоюз совместно поставить танки Киеву
2023-01-05 16:26
Издание ZDF утверждает, что немецкие оппозиционные политики уверены в необходимости отправок танков Украине из всех стран ЕС.
Глава немецкого Христианско-социального союза Александр Добриндт дал интервью телеканалу ZDF, где заявил, что страны Европейского союза обязаны передать армии Украины собственные танки, а бундестаг должен поставить Киеву немецкие танки класса Leopard 2.
Примечательно, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц ранее сообщил о нежелании Берлина отправлять ВСУ собственные танки с учётом отсутствия аналогичных шагов со стороны союзников ФРГ. Издание WP также уведомляет, что американский Пентагон тоже отказался поставлять Киеву свои танки Abrams.
Опубликовано: Ткачёв Андрей