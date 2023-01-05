Командир роты российских боевых машин поддержки "Терминатор" рассказал о вооружениях, которые украинские войска применяют на Сватовском напрвллении.

Журналисты издания "РИА Новости" пообщались с представителем Западного военного округа РФ, который командует ротой машин "Терминатор". По словам собеседника агентства, украинские войска массово используют барражирующие беспилотники и артиллерийские системы стран НАТО длят ударов по позициям российских военных под Сватово.

Также представитель ЗВО отметил, что сегодня военно-космические силы России нанесли массированный ракетный удар по позициям ВСУ на Сватовском участке фронта.