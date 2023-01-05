Песков: в Кремле не видели ролик с посланием посольства США к россиянам

Дмитрий Песков утверждает, что в московском Кремле не ознакомились с американским видеороликом, в котором посольство США обращается к гражданам России.

Глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков уведомляет, что он и его коллеги из Кремля не успели ознакомиться с видеозаписью, на которой члены посольства Соединённых Штатов в России обращаются к российским гражданам с пожеланием мира и прекращением спецоперации на территории Украины.

Известно, что данный ролик прокомментировал экс-президент РФ Дмитрий Медведев, который назвал данное обращение верхом моральной деградации.