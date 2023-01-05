Немецкий политик Тино Крупалла предостерёг США от поставок боевых машин пехоты Bradley украинским войскам.

В четверг сотрудник немецкой политической фракции "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла публично заявил, что возможное решение американского Пентагона передать ВСУ боевые машины пехоты Bradley из собственных запасов неизбежно спровоцируют новую эскалацию во взаимоотношениях России и Соединённых Штатов.

Примечательно, что в тот же день газета "Вашингтон пост" опубликовала статью о том, что в США отказались от идее по передаче собственных танков Abrams Киеву.