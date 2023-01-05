На Стасю Милославскую чуть не напала опасная рыба во время отдыха в жарких страна

APS
2023-01-05 16:38

Актриса Стася Милославская решила заняться дайвингом на Мальдивах и чуть не пострадала от крупной рыбы.

Невеста и коллега актера Александра Петрова Стася Милославская, отдыхая на Мальдивах, решила заняться дайвингом.

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    Во время плавания артистку заметил синеперый балистод, который реагирует на движение.

    Знаменитость едва успела увернуться от рыбы, которая неслась на нее.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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