На Стасю Милославскую чуть не напала опасная рыба во время отдыха в жарких страна
2023-01-05 16:38
Актриса Стася Милославская решила заняться дайвингом на Мальдивах и чуть не пострадала от крупной рыбы.
Невеста и коллега актера Александра Петрова Стася Милославская, отдыхая на Мальдивах, решила заняться дайвингом.
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Во время плавания артистку заметил синеперый балистод, который реагирует на движение.
Знаменитость едва успела увернуться от рыбы, которая неслась на нее.
Опубликовано: Наталья Гончарова