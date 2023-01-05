Washington Post: США включат БМП Bradley в новый пакет помощи Украине

Журналисты газеты Washington Post утверждают, что Украина может получить БМП "Брэдли" от США в рамках нового пакета военной помошщи.

5 января американское информагентство The Washington Post опубликовало новую статью, где заявило, что команда Джо Байдена рассматривает возможность включения боевых машин пехоты Bradley в новый пакет военной помощи, который Киев получит от правительства Соединённых Штатов.

Накануне советник Байдена Джон Кирби публично заверил, что Украина получит новый пакет военной поддержки от Вашингтона в ближайшие дни или недели.

Примечательно, что немецкий депутат Тино Крупалла предостерёг американское правительство от поставок БМП Bradley Киеву, отметив, что это приведёт к новой эскалации между США и Россией.